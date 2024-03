Kalle Rovanperä ihkab Keenias võitu: olen väga näljane

Rootsi rallil eduka pühapäeva ja punktikatse eest kokku 11 punkti teeninud Rovanperä rääkis Keenia mõõduvõtu eel, et läheb alati starti vaid võidumõtetega.

„Väga tore on Keenias tagasi olla. See on olnud päris hea ralli nii mulle kui ka meie meeskonnale. Oleme siin saavutanud uskumatuid tulemusi,“ mõtiskles Rovanperä.