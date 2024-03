17-aastast vormelipilooti süüdistatakse tahtlikus avariis. „Mulle tundus, et ta lükkas mind vastu seina“

„Mul on juhtunu pärast natuke piinlik. Hakkasin temast vasakult mööda sõitma ja järsku tundsin tagumises rehvis suurt pauku. Arvan, et tegu on lihtsalt arusaamatusega. Midagi tahtliku siin küll polnud,“ analüüsis Tsolov.

„Ma ei näinud teda enda taga ja tunnistan tagantjärele vaadates, et takistasin ta kiiret ringi. Mulle ei öeldud, et ta mu kannul on, kuid oleksin pidanud peeglitesse vaatama,“ rääkis Dunne. „Ma ei tea, kas ta ärritus seetõttu, aga mulle tundus, et ta lükkas mind vastu seina.“