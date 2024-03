Soome jalgpallikoondise koosseisus toimus Eesti mängu eel üks muudatus

Walesis peetud sõelmängus Uronen platsile ei pääsenud. Juba 2012. aastal A-koondises debüteerinud soomlane on olnud põhjanaabrite rivistuses pikaaegne põhimees, kuid viimastel aastatel on tema roll peatreener Markku Kanerva käe all ootamatult kahanenud.