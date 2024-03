KOMMENTAAR | Danke, Thomas, aber auf Wiedersehen! On aeg tunnistada, et Häberli tüürimisel enam edasi minna ei saa

Eesti jalgpallikoondis on kriisis, sügavas mudas – seda pole mõtet eitada. 12 järjestikust mängu ilma võiduta, väravate vahe nendes matšides 5:32. Et vastased, kes meile selle seeria jooksul kõige rohkem väravaid on löönud - Belgia, Rootsi ja Poola - asetsevad maailma edetabelis kohtadel 4, 26 ja 30, ei muuda statistikat. Et me Rootsist koha võrra kõrgemal paiknevale Austriale eelmisel kevadel hambaid näitasime, aga lõpuks siiski 1:2 kaotasime - vahet pole, mitmendal minutil võiduvärav löödi - ei muuda statistikat.