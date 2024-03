Varrakust kuni Ivanovicini: kuidas hindab Maik-Kalev Kotsar oma karjääriteele sattunud treenereid?

„Rauno Pehka abiga sai arendatud väga palju individuaalseid oskusi. Üllar Kerde rääkis ja õpetas alati palju, oli positiivse olekuga abiks. Indrek Visnapuu õpetas kõige rohkem distsipliini - ütleks, et sealt tuli alus, et olla valmis nõudmisteks, mis ootasid ees ülikoolis ja välismaal,“ ütleb Kotsar.

Küsimuse peale, kas just see lähenemine või hoopis noorteklassides tagamängijana tegutsemine on temast kujundanud Euroliiga tsentritest ühe parema mängulugeja ja söötja, vastab Kotsar: „Mõlemad mängivad ilmselt rolli. Polnuks ma selles süsteemis, ei oleks ma ka tagamängijana õppinud sellisel tasemel mängu lugema.“

OKSJON | Osta Maik-Kalev Kotsari autogrammiga fännisärk ja toeta treenerite arengufondi! Maik-Kalev Kotsar annab oma panuse Eesti noorte treenerite arengusse - tänasest kuni teisipäeva hilisõhtuni toimuval oksjonil on võimalik teha oma pakkumine ja soetada endale Kotsari autogrammi, nime ja numbriga Vitoria Baskonia fännisärk. Kogu müügisummast saadud tulu annetatakse Treeneri Arengustipendiumile. Vaata lähemalt ja tee oma pakkumine! Korvpalliliidu poolt koostöös Alexela, G4S ja Ilmar Kullami Fondiga välja antava stipendiumi eesmärgiks on kõrge potentsiaaliga treenerite arengu toetamine. Treeneri Arengustipendiumi programmi ambitsiooniks on koguda aastas vähemalt 10 000 eurot. Alexela ja G4S panustavad ühiselt 4000 eurot aastas, ülejäänu loodetakse koguda koos teiega. Iga aasta antakse välja kuni kaks stipendiumit, stipendiaadid kuulutatakse välja Ilmar Kullami sünnikuupäeval 15. juunil, mida nimetatakse tulevikus korvpallitreenerite päevaks. Treeneri arengustipendiumisse saab panustada läbi annetuse, tehes kas ühekordse ülekande ANNETA nupule vajutades või püsikorraldusega Eesti Korvpalliliidu spetsiaalsele kontole EE362200221083097945. Samuti saab teha ühekordseid annetusi, helistades telefoninumbritele 9001110, annetades 10 eurot ja 9001125 annetades 25 eurot. Loe lähemalt Treeneri Arengustipendiumi ja selle toetamise võimaluste kohta!

„Teadsin, et kui Martini käe all vastu pean, on tulevik helge.“

2015. aastal algas Kotsari korvpalluriteel uus ajastu - ta siirdus 18-aastaselt USA-sse, esmalt aastaks Sunrise Christian Academy’sse, kus tegi ettevalmistava sammu, et järgmisel sügisel siirduda South Carolina ülikooli. Just seal ristus tema tee neljaks aastaks treeneriga, kelle mõju tänasele Eesti koondise liidrile kui mängumehele ja isiksusele ilmselt üks suuremaid - peatreener Frank Martin.

Mees, kes oma nõudlikkuse ja ranguse poolest legendaarne, kelle käe all iga hooaeg ka murdujaid ja väljalangejaid. Kotsar näeb kogemust tagantjärele vaid positiivses võtmes.

„Ta on vana kooli mees. Asusid pool sammu vale koha peal, said sõimata. Distsipliin oli ulme. Aga see kõik oli teada juba sinna minnes. Teadsin, et kui ta käe all vastu pean, on ka tulevik helge. Ja ta otsiski endale meeskonda just selliseid kutte, kelles ta nägi potentsiaali, et need vastu peavad. Sellises vanuses poisse õpetab see nii eluks kui ka korvpalliks. Peale teda pole ükski treener enam suutnud üllatada,“ muigab Kotsar.

Meediaarhiividest leiab muuhulgas Martini sõnavõtu Eesti mängumehe teise hooaja algusest, kus treener deklareeris pika monoloogi käigus: „Kui eelmine hooaeg lõppes, siis mu põhiline sõnum Maikile oli, et ta ei saa kunagi edukaks, kui ta ei õpi oma mänguga tööd tegema. Ta on talendikas pallur ja võib minu arvates ühel päeval oma suuruse ja jooksuvõime tõttu NBA-s mängida. Tal on suurepärane jalgade töö, liikuvus ja palju jõudu, aga ta ei saa visata vabaviskejoonelt 25%, kolmepunktijoone tagant 12% ja kahepunktivisetel 40% ning eeldada, et selliselt saab profimängijaks. Ma ütlesin talle, et need on asjad, mida vaid tema saab kontrollida. Ma ei saa teda kuidagi teistmoodi treenida, et pallid hakkaksid sisse kukkuma, ta peab selle kallal ise töötama. Ja ta hakkaski seda tegema.“