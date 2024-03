Petrõkina langes MMil teise kümnesse. „Olen väga ärritunud“

„MM kujunes edukaks, jään seda meenutama kahe peaaegu puhta esitusega ja see oligi siin minu põhieesmärk. See on minu tulevase sportlaskarjääri jaoks tõeliselt hindamatu kogemus, õppisin siin nii palju,“ ütles Langerbaur vahetult pärast uisutamist Delfile.