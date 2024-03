Artti Aigro lõpetas karjääri parima hooaja punktikohal

Teisel katsel lendas eestlane 208,5 meetrini ning see jättis ta ka kokkuvõttes 375,6 punktiga 28. kohale. 51-aastane Jaapani legend Noriaki Kasai oli vahetult Aigro järel 29.

„Eks muidugi tahan kaugemale lennata. 208 meetrit lennumäel on nagu 85 m normaalmäel. Eriti lõbu ei paku, aga samas mõnus võistlus,“ kommenteeris Aigro.

„Eks raske periood oli Norra turnee, mis tõmbas seda tuju alla, aga kui vaadata mis siin toimub (Planica) ja hüpata kõik voorud kaasa, siis see on... suusahüpete mängumaa. Mentaalselt oli raskem kui füüsiliselt, aga ma teadsin, et Planica mulle meeldib. Sain paar päeva kodus (Lillehammeris) puhata ja võistlus kujunes siin pigem positiivseks,“ lisas 24-aastane eestlane.