Sebastien Ogier teeb järgmise võistluse Horvaatia rallil

18.-21. aprillil peetaval Horvaatia asfaldirallil sõidavad Toyota GR Yaris Rally1 autoga tiimi põhimehed Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta ning Ogier. Seega valitsevat tšempionit Kalle Rovanperä me Horvaatias võistlemas ei näe.

Hyundai WRC meeskond pole veel Horvaatia asfaldiralli sõitjaid välja kuulutanud. Soomlane Esapekka Lappi võitis Rootsi ralli ja sõidab i20 N Rally1 autoga ka Keenias, seega on tõenäoline, et Horvaatias on nende kolmas sõitja Andreas Mikkelsen.