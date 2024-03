Eesti koondise nukker õhtu. Indermitte: meie hoiak oli kohe algusest tulla kannatama. Oper: eneseusku on vaja kasvatada

Poola koondis valitses kohtumist avavilest lõpuni. Võõrustajate eest said jala valgeks Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski ja Sebastian Szymański. Õnnetu omavärava sai kirja Karol Mets . 27. minutiks Maksim Paskotši kahe kollase kaardi tõttu kümnekesi jäänud Eesti auvärava lõi 78. minutil Martin Vetkal .

Jalgpallitreeneri ja treenerite koolitaja Joel Indermitte jaoks oli eestlaste nii selge allajäämine ühtpidi üllatav, aga teistpidi ka mitte imekspandav. „Seda oli näha, milline oli meie hoiak: tulla kannatama ja loota, et midagi juhtub,“ ütles Indermitte reedel Delfile. „Poolal oli väga selge eesmärk meid mutta suruda ja kohe esimesest sekundist see ka toimis. Kui oled vastuvõtlik pool, siis hiljem kaevikust välja ronida on väga keeruline.“