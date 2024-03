KUULA | „Kuldne geim“: Tartu ja Pärnu pole ainsad – veel üks Eesti tippklubi on vahetamas mänedžer-juhti

Saates lööb seekord lisaks põhiliikmetele Mihkel Uibolehele ja Karl Rinaldole kaasa ka TalTech meeskonna ja naiskonna mänedžer, kogenud statistik ning naiste koondise üks juhtfiguure Mihkel Sagar. Et Sagar on Eesti võrkpallis läbi ja lõhki sees oma kümnete erinevate ametitega, on selge, et jutuainet jagub kauemaks ja lühikest saadet teha pole võimalik.