HINDED | Klavan oli neljapäeval Eesti parim, kuid üldiselt väärisid mängijad kahepuru

Karl Jakob Hein 3-. Koondise väravavahi tööpäev oli päris kummaline. Hein tegi mitu väga korralikku tõrjet, eriti silmapaistev oli teisel poolajal Robert Lewandowski lähilöögile ette sirutamine. Samuti oli ta kindel tsenderduste klaarimisel ja otseselt polnud tal süüd üheski väravas. Kuid samas ei saa mööda vaadata sellest, et ta korjas võrgust viis palli. Seda on palju. Isegi juhul, kui need tulid kaaslaste prohmakatest. Miinuspoolele läheb seegi, et Heina 35-st söödust vaid 11 jõudis kaaslastele ehk jalaga mäng polnud 21-aastasel kollkipril tema parimate päevade tasemel.