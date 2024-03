TÄISPIKKUSES | Danel Kunman tuli keerukas mitmevõistluses Eesti pokkerimeistriks

Kunman teenis 3550, teiseks tulnud Kulijev 2415 ja kolmanda koha saavutanud Robert Relander 1750 eurot. Avapäeva liider Marius Morel lõpetas neljandana ja Henrik Puija oli viies. Viimastena pääsesid auhinnasaajate sekka vanameistrid Henri Käsper ja Hanno Kerem. Mitmekülgseid mänguoskusi nõudev 8-Game koosneb kaheksast erinevast mänguformaadist (2-7 Triple Draw, limit Hold’em, Omaha Hi-Low, Razz, Seven Card Stud, Stud Hi-Low, no limit Hold’em ja pot limit Omaha) ning on seetõttu populaarne just suurte kogemustega mängijate seas.