Kuus Eesti epeenaist pääsesid Hiina MK-etapil põhiturniirile

Põhiturniir peetakse laupäeval. Kuusk kohtub avaringis poolatari Martyna Swatowska-Wenglarczykiga. Kirpu vastaseks on Aube Vandingen (Belgia) ja Embrichi vastaseks Caiyao Wu (Hiina). Edu korral lähevad Kirpu ja Embrich teises ringis omavahel kokku. Ka Kuusk on samas tabelipooles ehk parimal juhul pääseb eestlannade kolmikust veerandfinaali vaid üks.