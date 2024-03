Ott Tänak Keenia ralli eel: nüüd on vaja tulemust teha

Tänakul on tänavusest aastast all neljas koht Monte Carlo etapilt ja 41. koht Rootsi rallilt. Ta hoiab 21 punktiga üldarvestuses viiendat kohta.

Järgmisel nädalal jagatakse MM-punkte Keenias. „Safari ralli on eriline väljakutse. Heaks tulemuseks on vaja vastupidavust, sest ilm võib olla ettearvamtu ning teed on väga karmid,“ rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. „Seda kõike arvestades on seal võita väga raske.“