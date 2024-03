Rapla Avis Utilitast tabas valus tagasilöök, Rait-Riivo Laane hooaeg sai läbi

„Peame kurbusega teada andma, et Rait-Riivo Laane tänavune hooaeg on kahjuks läbi,“ seisis pressiteates. „Nädal tagasi vigastas Rait trennis paremat jalga ning kahjuks osutus vigastus tõsisemaks, kui oleksime osanud oodata. Raidil rebenes reielihase kõõlus, mis vajab operatsiooni ja pikemat taastumist, et uuel hooajal tugevamana platsile naasta.“