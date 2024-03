INTERVJUU | Läti olümpiakomitee president ei välista Pariisi olümpia boikoteerimist. „Ootame, mida otsustavad ukrainlased“

Baltimaade olümpiakomiteede presidendid kogunesid EOK kontorisse mõtteid vahetama eile ning teevad seda ka täna. Eelseisvast Pariisi suveolümpiast räägiti eile asjaosaliste sõnul vähe, peamiselt keskenduti kogemuste vahetamisse spordi juhtimise praktikate teemal. Aga just Pariisi olümpia ning agressorriikide seal osalemise teema huvitas ajakirjanikke kõige enam.

Buksi sõnul sõltub praegu kõik ukrainlastest. Kui Ukraina otsustab olümpialt kõrvale jääda, peaks ka Läti ukrainlastega solidaarne olema, leiab ta.

Jānis Buks, Baltimaade olümpiakomiteede presidendid saatsid eelmisel neljapäeval rahvusvahelisele olümpiakomiteele (ROK) kirja, milles nõudsite Venemaa ja Valgevene sportlaste suvemängude avatseremoonialt eemale jätmist. Teisipäeval vastav otsus ROK-is tehtigi. Teid võeti esimest korda kuulda!

Jah, see tähendab, et üheskoos asju ajades oleme palju tugevamad. Olime väga positiivselt üllatunud.

Paraku on siiski võimalik, et Eesti, Läti ja Leedu sportlased peavad olümpiamängudel venelaste ja valgevenelaste vastu võistlema. Milline teie arvamus nendega kõrvuti võistlemise osas on?