TIPPHETKED | Teisel poolajal kustunud Tartu Ülikool kaotas Kalev/Cramole

Ühisliigas on Kalev/Cramo (27-1) juba esikoha kindlustanud. Eesti klubidest järgmine on just Tartu Ülikool (19-10), kes hoiab tabelis viiendat kohta. Ka Tartu Ülikooli puhul on selge, et nad lõpetavad põhihooaja viiendal kohal.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreeneri Olari Naritsa sõnul soovib meeskond võtta põhiturniiri viimasest mängust maksimumi. „Cramo on terve hooaja hästi mänginud ja see on meie jaoks viimane võimalus proovida oma asju liiga liidri vastu enne play-off’ide algust. Järgmisel nädalal mängime veerandfinaali nii ENBLis kui Eesti-Läti liigas ja igal juhul tahame saada head emotsiooni nendeks mängudeks. Cramoga oleme sel hooajal kahel korral kohtunud ja pidanud võitlusega alla vanduma. Tahame kodupubliku ees küll nende võiduseeriale punkt panna, aga selge on ka see, et meil on pisut suurem fookus oma asjadel, nagu sellel hetkel hooajal ka peaks olema. Loodame, et paljud korvpallisõbrad tulevad reede õhtul mängule kaasa elama ja saame pakkuda korraliku eelvaate sellele, mida võib sel hooajal loota neis mängudes, kus juba ka edasipääs või medalid laual on,“ sõnas Narits.