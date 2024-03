DELFI VIDEO VARSSAVIST | Avapoolajal punase saanud Maksim Paskotši: raske on sõnu leida

20. minutiks oli tablool küll 0:0, aga kohaleläinud söödud oli vastaste kasuks ca 160:6. Mis nii valesti läks?

Raske öelda. Nende surve oli kohe algusest väga hea ja oli näha kvaliteeti. Ma arvan, et kuni punaseni polnud nii halb, aga siis läks meeskonnal raskeks. Nii kõval tasemel on niigi raske ja punase järel eriti.

Sinu esimene kaart tundus olevat üsna kergelt antud. Kas oled nõus?

Raske öelda, tahaks olukorra üle vaadata. Mulle tundus, et kohtunik võis anda või mitte anda. Vastane tegutses ka targalt, sest ta oli mu külje all ja hakkas jooksma. Minu ainus küsimus on see, et see oli mängu esimene viga.