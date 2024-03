DELFI VIDEO VARSSAVIST | Eesti auvärava löönud Martin Vetkal: ootan enda poolt veel rohkem

„Teadsime, et tuleb raske mäng. Poola alustabki tugevalt ja oli näha klassivahte ka, aga tegelikult seisime alguses hästi, kui esimene värav välja jätta,“ lausus Vetkal. „Kõrvalt oli ka näha, et mängud on rasked ja tasemevahe oli näha, aga me pidime alati nii palju kui oskame ja suudame.“