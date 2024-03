Tarmo Kink TV6 stuudios: kiirelt on muutust vaja, meil pole absoluutselt mingit mängupilti

Tarmo Kink: „Päris raske on seda olukorda kokku võtta. Ühelt poolt ainult viis, aga kui päris tõsiseks minna, siis meile löödi viis! Midagi on väga valesti. Ma saan aru, et punane kaart... (Maksim Paskotši teenis avapoolajal kaks kollast ja jättis Eesti vähemusse - G.L.). Siin on vaja kiiresti midagi muuta. Ma ei tea, kas nad pikendavad Häberli lepingut või mitte. Aga siin on vaja muutus sisse viia, see on natuke ilmetu. Sa võid 0:5 kaotada, aga meil pole absoluutselt mingit mängupilti.“

Indremitte: „Võime rääkida sellest kui ühest mängust ja otsida nii- või naasuguseid põhjuseid. Aga see mängupilt - mida on kaitses tehtud, mida on rünnakul tehtud või ei ole tehtud - see on kestnud päris kaua. Me ei ole nähtud väga suuri muutusi. Häberli tulekuga said mängijad alguses huvitava eneseusu, olime vastaste vastu ebameeldivamad ja agressiivsemad, suutsime palliga kohati häid asju teha. Aga mida aeg edasi, seda vähem oleme me suutnud kaitses vastaste jaoks olla ebameeldivad ja seda vähem oleme ka ise palliga suutnud midagi tekitada. Mõtlen viimaste kodumängude peale, kus inimene tahab näha väravaid ja lööke - selles oleme ka väga kesised olnud. Ma näen seda pilti natuke suuremalt kui ainult tänane kaotus. Ühtpidi ma usun sellesse ega tahaks öelda, et me olime nii halvad, kui välja paistsime. Aga siin ei ole midagi ilusaks rääkida. See ei ole ilus.“