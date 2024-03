Eesti U21 jalgpallikoondis pidi kommunikatsioonivea tõttu mängima proffide asemel amatööridega

Tulemusest enam väärib aga mainimist fakt, et kommunikatsioonivea tõttu Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ja treeninglaagrit korraldava Türgi agentuuri vahel pidid eestlased mängima sootuks teise vastasega. Kui algselt eeldati, et vastu tuleb Taani esiliigas mängiv Horsens, siis hiljem selgus, et mängida tuleb sootuks samanimelise võistkonnaga Taani tugevuselt seitsmendas liigas.

„U21 treeninglaagri korraldamiseks Türgis kasutas koondise mänedžer kohalikku agentuuri, mis on tavapärane selliste ettevõtmiste korraldamisel. Agentuur andis info, millest lähtus, et kohtutakse Taani tugevuselt teise liiga võistkonnaga, aga mõni päev enne mängu, kui koondise inimesed kontrollisid olukorda, tuli välja, et see võistkond peab samal päeval hoopis Taanis treeningmängu ning selgus, et tegelik vastane on mitu liigat madalamalt,“ selgitas EJL-i arendusdirektor Mihkel Uiboleht olukorda Soccernetile.