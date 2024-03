Selgusid Eesti käsipallikoondise vastased EM-valiksarjas

Loosimiseks tugevuselt neljandasse gruppi asetatud Eesti vastasteks said meie naaberriik Leedu, eelmise EM-i 17. koondis Põhja-Makedoonia ning 2017. aasta maailmameistrivõistluste pronks Sloveenia. Taanis, Norras ja Rootsis toimuvale EM-ile pääseb kokku 24 meeskonda. Lisaks korraldajatele on koha taganud ka valitsev Euroopa meister Prantsusmaa.

„Peab ütlema, et täiesti okei loosi tulemus. Kui vaadata siin osasid teisi alagruppe, siis meil läks nendega võrreldes paremini. Ega mingeid palju paremaid tulemusi ei olegi Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis loota. Leeduga oleme siin just võrdselt võidelnud, Makedoonia on hetkel huvitavas seisus ning ka Sloveenia on tuttav. Eks võtame nüüd aega ja tiimid eraldi ette ning kui juba mängud lähemale jõuavad, siis teame paremini. Kokkuvõttes ütleks, et on võimalik mängida küll,“ olid peatreener Martin Noodla esimesed kommentaarid.