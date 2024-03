ROK teatas teisipäeval, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa osaleda suvel peetavate Pariisi olümpiamängude avatseremoonial. Otsus pälvis idanaabrite poolt kuhjaga kriitikat. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et venelastele uste sulgemine hävitab olümpialiikumise ja rikub sportlaste õigusi.

Sõna võttis ka Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova, kelle jaoks on kõik selge.

„Need otsused näitavad, kui kaugele on ROK liikunud oma välja öeldud põhimõtetest ning libisenud rassismi ja neonatsismi poole,“ teatas Zaharova.

ROK otsustas detsembri alguses, et Venemaa ja Valgevene individuaalalade sportlased saavad neutraalse lipu alla Pariisi mängudest osa võtta. Zaharova pole ROK-i seatud tingimustega rahul ja ei pea õigeks, et venelased on sunnitud end lahti ütlema oma kodumaa ajaloost, kultuurist ja inimestest.