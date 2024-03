Kes on kes? Eesti turniiripokkeri suuremad võidumehed

Kui Eesti meistritiitlite järgi on edukaimaks seitsme võiduga harrastusmängija Ermo Kosk, kelle leiab live-turniirivõitude edetabelist 15. kohal, siis talle järgnevad kuuekordne Eesti meister Meelis Ahman ning viiekordsed meistrid Henri Käsper, Kert Hallik, Marius Morel, Marko Keskel, Marko Kolk, Veiko Aava ja selles arvestuses edukaima naismängijana Catlin Müür. Allan Arjuti sõnul teevad märtsi viimased paar nädalat selles nimekirjas kindlasti korrektuure. „Pokkeri suur voorus on see, et harrastajad suudavad ülivilunud proffidele pakkuda kõva konkurentsi ja neid tihtipeale ka edestada. Nii võib igast pokkerisõbrast juba lähipäevil saada Eesti meister,“ julgustab Arjut nii pokkeriföderatsiooniga liituma kui EMV turniirikavaga tutvuma aadressil etpf.ee

Rahvusvahelistel pokkeriturniiridel on eestlastest aastate jooksul edukaim olnud nimekas pokkeriproff Markku Koplimaa, kes on auhinnarahadena teeninud ligikaudu 1 387 000 eurot (1,513,701 USA dollarit). Ühe miljoni euro piiri on viimase aasta jooksul ületanud ka staažikas harrastusmängija Henri Käsper ja Ilya Nikiforov.

„Tasub meeles pidada, et igal pokkeriturniiril osalemine maksab reeglina sadu või isegi tuhandeid dollareid ning seetõttu ei ole auhinnarahade numbrid isegi ligilähedased reaalse kasumiga,“ selgitab Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni juhatuse liige Allan Arjut ning lisab, et elukutselistest turniirimängijatest enamus teenib oma põhisissetuleku pigem internetis, kuid selle kohta viimastel aastatel usaldusväärne koondinfo kättesaadav ei ole. „Siiski teame, et näiteks maailma absoluutsesse tippu kuuluvate Ottomar Ladva ja Markkos Ladevi võidud on internetis märkimisväärselt suuremad,“ lisab Arjut.

Rahvusvaheliste turniiride tulemusi koondav andmebaasi The Hendon Mob andmetel näeb Eesti pokkerimängijate esikümme välja nii (kõik summad USA dollarites):