Mauri Dorbek tuli neljandat korda Eesti pokkerimeistriks

Ettevõtjast harrastusmängija Mauri Dorbek on turniiripokkerit mänginud üle 20 aasta ja tema nelja meistritiitli hulgas on ka 2009. aasta Eesti meistrivõistluste peaturniiri võit. „Usun, et pokker jääb mu ellu ka edaspidi. See võimaldab kohtuda lahedate inimestega, reisida ning võitlustahe teeb samuti asja huvitavaks. Üritan ikka kõige olulisematel Eestis toimuvatel turniiridel kohal olla ning vahel võistelda ka maailma suurimatel pokkerifestivalidel,“ rääkis Dorbek, kes muuhulgas on karjääri jooksul võitnud maineka Unibet Openi turniiri, jõudnud mitmekümne erineva turniiri finaallauda ja tulnud 722 mängija konkurentsis 18. kohale Euroopa Pokkeriturnee osavõistlusel Prahas.