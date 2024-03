Poola koondise endine treener: küsimus pole võidus, vaid selles, kui palju väravaid me lööme

Poola koondise esitused pole viimasel ajal olnud just parimad. Möödunud valiksarjas võideti kaheksast kohtumises vaid kolm. Seejuures tunnistati võõral väljakul ka Moldova paremust. Endine koondise loots Franciszek Smuda rahustas neljapäevase mängu eel aga fännid maha, rääkides kodumaa meediale, et Eesti vastu pole neil vaja midagi karta.

„Ma ei tunne selle kohtumise eel mitte rahu, vaid topeltrahu. Me ei peaks isegi endalt küsima, kas saame Eestiga hakkama. Varem arutlesime sarnaste kohtumiste eel, mitu väravat me neile lüüa suudame. Mina mõtlen endiselt tänase mängu eel nii. Meil on palju paremad mängijad, mistõttu pole muretsemiseks põhjust,“ analüüsis ta.