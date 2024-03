Karmilt kukkunud Soome suusahüppaja lõpetas võistluse haiglas

Intsidendi järel saabusid Nousiainenit tohterdama meedikud, kes toimetasid soomlase kanderaamiga mäe jalamilt minema. Kukkumine osutus niivõrd tõsiseks, et Nousiainen tuli kiirabiga haiglasse toimetada.

Veidi hiljem teatas soomlane, et temaga on kõik enam-vähem korras. „Ma saan hakkama. Minu põlvest tehakse röntgen ja magnetresonantsuuring, kuid suures pildis on minuga korras,“ kirjutas Nousianen sotsiaalmeediasse.