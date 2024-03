Ainsa eestlasena võõrsil Poola vastu skoorinud Ingemar Teever: tänase eel muretsen eelkõige selle pärast, kuidas hakkame väravaid lööma

Eesti ja Poola on varasemalt omavahel kohtunud üheksal korral. Seni on Poola saanud kirja seitse võitu. Üks matš on jäänud viiki ning ühel juhul on võitnud Eesti. Seejuures jäi Eesti peale seni viimases omavahelises kohtumises. Võõrsil peetud matšides on Eesti seni suutnud skoorida ühe korra. 2005. aastal sai sellega hakkama Ingemar Teever.