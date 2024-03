Kahel korral eestlastega madistanud Poola koondise endine kapten: kui me peaks Eestit kartma, võime kohe alla anda

50-aastane Bak esindas Poola koondist aastatel 1993-2008, mille jooksul sai kirja 96 matši ja kolm väravat. Ta mängis pika karjääri jooksul kahel korral ka Eesti vastu. 2002. aasta mais aitas ta poolakad kodus 1:0 võidule. Järgmise aasta augustis võitis ta Poola särgis Eestit 2:1. Mõlemas mängus kuulus keskkaitsja algkoosseisu.

Baki intervjueeris kohalik portaal sport.pl, kus endine mängumees rääkis alustuseks, et vastast tuleb austada. „Kerge mäng ei tule, sest Eesti ei hakka niisama platsil lamama ning teeb kõike, et meid üllatada,“ märkis kahel MM-il pallinud Bak.

Siiski on selge, et Poola on tänaõhtuses mängus ülekaalukas favoriit. „Karta ei tohi. Kui me peaks Eestit kartma, võime kohe alla anda. Pole mõtet end häbistada,“ jätkas endine vutitäht, kes ootab kodumeeskonnalt suureskoorilist võitu.

„Lööme mõned väravad, upitame end üles ja näitame, et koondis on edasi arenenud. Kindel võit tõstab kindlasti võistkonna moraali,“ sedastas Bak.

Nimelt on ka Poolal viimased mängud läinud suures plaanis aia taha. Poola sai valiksarjas oma alagrupis Albaania ja Tšehhi järel kolmanda koha. Moldovat edestati ühe punktiga.

Poola ja Eesti mängu võitja kohtub play-off’i otsustavas faasis Soome või Walesiga. Endine koondislane eelistaks Soomega mängimist, aga pakub edu Walesile. Wales on ainus tiim, kes saab edu korral mõlemad mängud kodus pidada.

„Nad mängivad väga ebameeldivat jalgpalli, on füüsiliselt väga tugevad ning valmis võitlema,“ iseloomustas Bak waleslasi. „Lisaks on neil kodufännide tugi. Keegi ei öelnudki, et see peaks lihtne olema. Ise me oma õlle pruulisime ja peame nüüd selle ära jooma.“