12 aastat tagasi koondise play-off´i tüürinud Tarmo Rüütli: pükse me maha ei võtnud ja võitlesime lõpuni

Eesti koondis on ka varem valiksarja play-off´is osaline olnud, kui 2011. aastal tunnistati kahe mängu kokkuvõttes Iirimaa 5:1 paremust. Kui toona pääsesid sinisärgid EM-i lävele tänu hiilgavatele tulemustele, siis nüüd kindlustasime koha sõelmängudel Rahvuse liiga D-divisjoni võiduga, kus olime paremad Maltast ja San Marinost.

Ligi 12 aastat tagasi toimunud kohtumistest Iirimaa vastu istus Eesti koondise peatreeneri toolil Tarmo Rüütli. Endine loots tõdes nukralt lõppenud duellidele tagasi vaadates, et on asju, mis teda siiani kripeldavad. Samas soovis Rüütli jääda positiivseks, kuna nüüd ja praegu on taas võimalik korda saata midagi suurt.