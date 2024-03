Tennisetäht Sabalenka endise poiss-sõbra surmast: minu süda on murtud

„Konstantini surm on mõeldamatu tragöödia,“ kirjutas 25-aastane Sabalenka sotsiaalmeedias. „Kuigi me polnud enam koos, on mu süda murtud. Palun austage minu ja tema perekonna privaatsust sel keerulisel ajal.“

„See on väga raske olukord,“ vahendas BBC Badosa sõnu. „Eile rääkisin temaga, täna hommikul ka. See on ka minu jaoks šokeeriv, sest ta on mu parim sõber ja ma ei taha, et ta kannatama peab. See on tõesti raske olukord.“