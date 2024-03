VIDEO | Robin Kooli suurepärane kõrghetk aitas FaZe Clanil kindlustada esimese võidu Counter-Strike’i maailmameistrivõistlustel

Seni jätkavad võistlust täiseduga neli meeskonda - suurfavoriit Team Spirit näitas mõlemas mängus veenvaid esitusi ning on hetkel statistiliselt olnud turniiri parim meeskond, samuti on võitmatud Natus Vincere, MOUZ ja mõneti üllatuslikult Põhja-Ameerika meeskond Complexity. Täna selguvad Kopenhaagenis esimesed finaalturniirile pääsejad ja väljalangejad.

Põhiturniirile lähevad suurfavoriitidena vastu kolm meeskonda. Kooli kodumeeskond FaZe Clan hoiab enda käes maailma reitinguedetabelis juba enam kui kuu aja esikohta ning on jõudnud finaali igal Counter-Strike 2 platformil peetud suurturniiril. Üpris võrdväärseteks peetakse ka Team Vitality võimalusi, kes võitis enne IEM Katowicet järjest kolm S-kategooria turniiri. Kõige ohtlikumaks peetakse Majori eel Team Spiritit, kes eesotsas staarmängija Danil „donk“ Kryshkovetsiga näitas Katowice turniiril ülimalt domineerivaid esitusi ning alistas FaZe’i finaalis 3:0. Kindlasti oodatakse, et viimase kuu jooksul on teised võistkonnad leidnud idanaabrite agressiivse mängustiili vastu toimivaid lahendusi.