DELFI VARSSAVIS | Laur sees, Vassiljev väljas. Selgusid Eesti ja Poola mängupäeva koosseisud

Konstantin Vassiljev on selle aasta alguses olnud hädas lihasvigastusega, veebruarikuise superkarika ajal lootis tema tööandja Tallinna Flora, et keskväljamaestro on liigahooaja alguseks tagasi. Reaalsuses kujunes vigastuspaus ootamatult pikemaks ning 39-aastane poolkaitsja pole tänavu minutitki mänginud.