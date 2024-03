Kahe võidu kaugusel EM-ist! Zahovaiko: meil on erakordne šanss saavutada midagi ägedat

2024. aasta EM-valiksarja lõpetas Eesti ühe võidu ja seitsme kaotusega, väravatevahe jäi 2:22. Play-off koht lunastati tänu UEFA Rahvuste liiga D-divisjoni võidule (see kindlustati 2022. aasta septembris) ja sellele, et A-divisjonist pääses piisavalt meeskondi EM-ile läbi klassikalise valiksarja, mistõttu polnud neljatiimilist play-off’i A, B ja C divisjoni koondistest võimalik kokku panna.