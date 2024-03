Hooaja tippmargi püstitanud Petrõkina hoiab MM-il lühikava järel kõrget kohta, edasi pääses ka debütant Langerbaur

Veebruaris vigastuspausi lõpetanud Petrõkina kogus lühikavaga 66,23 punkti, mis on tema tänavuse hooaja tippmark. Eestlanna isiklik rekord on täpselt 68 silma. Petrõkina hoiab lühikava järel seitsmendat kohta. Vabakavas on Eesti esinumbri isiklik rekord 129,53 punkti, mille ta saavutas oktoobris USA-s.