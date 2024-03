Riigikohus saatis autospordiliidu ja kardiliidu vaidluse maakohtusse tagasi. „Spordialaliidu pädevus peab olema piiritletud“

Spordialaliidu otsus või tema seatud piirang võib osutuda põhimõtteliselt turgu valitsevat seisundit kuritarvitavaks. Näiteks siis, kui liit piirab ettevõtjatel turule pääsu sellega, et seab nende tegevuse sõltuvusse enda kehtestatud reeglitest, mille üle ei teosta järelevalvet keegi peale spordialaliidu enda.

Kolleegium sedastas, et seega võib otsusest või teost kahjustatud isik sellisel juhul nõuda spordialaliidult otsuse muutmist või rikkumise lõpetamist. Hagejatel on õiguslik huvi tuvastada EESTI AUTOSPORDILIIDU otsuse tühisus juhul, kui liidu otsus toob neile kaasa (negatiivseid) õiguslikke tagajärgi. Hagejad tuginevad sellele, et nad ei saa liidu otsuse tõttu autospordis tegutseda, kuid sooviksid seda teha.