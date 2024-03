DELFI VARSSAVIS | Viimast tantsu tegev Poola koondislane: see on meie viimaste aastate kõige olulisem matš

Oma tippaegadel Prantsusmaa ja Inglismaa meistrisarjade meeskondi esindanud Grosicki tegutseb nüüd karjääri loojanguaastail kodumaa satsis Szczecin Pogoń. Väga suure tõenäosusega on eeloleval suvel tema viimane võimalus mängida suurturniiril. „Kõik koondisemängud on olulised ja iga kohtumine võib jääda viimaseks. Olen uhke, et mu särgil on Poola lipp ja vapikotkas,“ selgitas 35-aastane jalgpallur poolesajale saali tulnud ajakirjanikule.