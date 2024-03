MM-il medali võitnud Johannes Ermi sai linnalt preemia

Abilinnapea Tiit Terik märkis, et Tallinna linn peab oluliseks tänada ja tunnustada tallinlastest sportlasi, kes on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel silma paistnud.

„Iga võidetud medal on oluline nii Eestile kui ka järgmisel aastal Euroopa spordipealinna tiitlit kandvale Tallinnale. Usun, et rahvusvaheliselt edukad atleedid on eeskujuks meie noortele sportlastele ja innustavad neid oma unistuste poole püüdlema. Tänan Johannes Ermi ja tema treenerit Holger Peeli suurepärase esituse eest maailmameistrivõistlustel,“ rääkis Terik.