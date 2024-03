INTERVJUU | Kristjan Ilves: ma ei karda, mis pärast karjääri saama hakkab

Ilves tõmbas eelmise nädalaga joone alla tänavusele MK-sarja hooajale, kus noppis viis poodiumikohta ja lõpetas viiendal kohal ka aasta kokkuvõttes. Sel nädalavahetusel ootavad ees veel Eesti meistrivõistlused, seejärel pääseb Ilves paariks nädalaks puhkama. Siis hakkab ettevalmistus juba uueks aastaks, mille suursündmus on Norras Trondheimis toimuvad maailmameistrivõistlused.

Podcast’is „Mis tunne on?“ rääkis Ilves muu hulgas, kuidas on sportlasena aastate jooksul arenenud, kui oluline on selles ka spordiväline elu, kahest ees ootavast tiitlivõistluste aastast ja sellest, kui palju on ta mõelnud, mis saab siis, kui suusad tuleb varna riputada.