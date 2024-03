LAUPÄEVAL DELFI TV-s | MMA RAJU on tagasi! Jälgi reedel kaalumist Delfi Spordi Instagramist!

Kamil Smetoch (23) tuleb Rajule pidama oma teist profimatši. Esimese profimatši võitis ta novembrikuus alistusega (tagantkägistus). Amatöörspordis on Smetoch kahel korral välja võidelnud Poola meistritiitli (2023 - kolm võidukat matši, 2022 - neli võidukat matši) ning kokku on tema amatöörkontol 13 võitu ja 4 kaotust. Poolakas on tugev võitleja nii löögivahetustes, maadluses kui ka maasvõitluses, kus tema sportlikku arengut märgib ka Brasiilia jiu-jitsu lilla vöötase.

Kristjan Tõniste (30) on vabavõitluse amatöörspordi Euroopa meistrivõistluste hõbe ja maailmameistrivõistluste pronks. Ta on esimene eestlane, kes jõudnud täiskasvanute MM-il medalini. Enne 2021. aastal toimunud karjäärimuutust pühendas Tõniste oma elu judole, milles jõudis maailma kümne parima hulka. MMA rahvusvahelistel tiitlivõistlustel matše nii nokaudi kui alistusega võitnud Tõniste sõnutsi tunneb ta, et võttis amatöörspordist maksimumi ning nüüd on aeg uuteks väljakutseteks. Tegemist on kõige kõrgema tasemega MMA amatöörsportlasega Eestis, kes on täna suundumas profisporti.

Kacper Wydrowski (24) on vabavõitluse Poola meister (2022), kelle amatöörkontol on 9 võitu (1 nokaut, 3 alistust, 5 otsust) ja 1 kaotus (otsus). Poola meistritiitlini jõudmiseks tuli mehel ühe päeva jooksul pidada 5 võidukat matši. Tegemist on noore talendiga, kes nagu Tõnistegi teeb Rajul oma esimese profimatši.

Raigo Kutsar (33) on vabavõitluse amatöörspordi maailmakarikavõistluste pronks ja Baltimaade meister. Tallinnas treeniva võitleja amatöörkontol on 26 matši (20 võitu ja 6 kaotust). Oma esimese profimatši võitis Kutsar tehnilise nokaudiga. „Profispordi võistlusreeglid annavad mulle võrreldes amatöörspordiga rohkem vabadust ja võimaluse enda trumpe paremini välja mängida,“ kommenteerib Kutsar üleminekut profiareenile ja lisab, et tundis end juba esimeses profimatšis väga mugavalt.

Ibrahima Wade (31) tuleb Rajule pidama oma teist profimatši. Amatöörspordis on Wade’i kontol 5 võitu (3 nokauti ja 2 kohtunike otsust), 2 kaotust (kohtunike otsused) ning 1 viik. Nagu visuaal ka viitab, on tegemist füüsiliselt võimsa sportlasega. Võitlusstiili poolest on prantslane universaalne võitleja, kellel on omad trumbid igas võitlusdistantsis. Ühtlasi on tegemist sportlasega, kes ei ole ühegi teise võitlusala pealt üle tulnud, vaid on esimesest päevast peale treeninud vabavõitlust tervikuna.

Maikel Astur (27) on kikkpoksi Euroopa meistrivõistluste hõbe ja maailmameistrivõistluste pronks. Kuuludes Eesti kikkpoksi paremikku läbi aegade, on ta profina kogunud 25 võitu (neist 13 nokaudiga), 9 kaotust ja ühe viigi. Kuigi tegemist on väga kogenud püstivõitlejaga, kelle trumbiks on teravad ja täpsed põlvelöögid, võitis Astur oma esimese profimatši hoopis alistusega (tagantkägistus). „Minu siht on jõuda vabavõitluse profispordi tippu,“ võtab Astur oma eesmärgi lühidalt kokku.

* Huvitav fakt: Pärnust on pärit ka Raju naisvõitleja Helin Paara - seni ainus Eesti sportlane täiskasvanute arvestuses, kes võitnud rahvusvahelistelt amatööride tiitlivõistlustelt kuldmedali (EM-i kuld, 2016). Kui Alik Tseiko vastane läks UFC-sse otse Rajult, siis Paara vastastest kaks on samuti jõundud UFC-sse - küll mõnevõrra hiljem: rootslane Pannie Kianzad (on UFC-s ka tänasel päeval) ja prantslane Zarah Fairn.

Simon Sülla (24) amatöörkontol on 4 võitu (1 nokaut, 3 kohtunike otsust) ja 1 kaotus (1 nokaut). Kuigi judos end U18 Euroopa meistrivõistlustel 5. kohale maadelnud võitleja eelistuseks on lähi- ja maasvõitlus, kuulub Sülla tööriistakomplekti ka raske käsi - lisaks ühele nokaudiga võidule on Sülla matši käigus vastaseid korduvalt ka löögivahetustes puuripõrandale saatnud. Leskinen on neljas soomlane, kellega Sülla matši peab. Seni pole pärnakas ühelegi Soome võitlejale kaotanud.

Timi Leskinen (21) on valitsev Soome täiskasvanute meister, kelle amatöörkontol on 5 võitu ja 5 kaotust. Leskinen on esindanud Soomet ka rahvusvahelistel tiitlivõistlustel - ühel korral EM-il ja kahel korral MM-il, kuid jäänud seni võiduta. Kõige tugevamad trumbid on Leskinenil maasvõitluses, kus vastased peavad seisma silmitsi rusuva maadlussurve ja pideva alistuste suunas liikumisega.

* Huvitav fakt: kõige kuumemad Eesti vs Prantsusmaa vastasseisud leidsid Rajul aset 2013. aastal, kui Tartus toimus „RAJU 12: EESTI vs PRANTSUSMAA“. Kaheksast matšist viies kohtusid Eesti võitlejad prantslastega - skoor jäi 4:1 eestlaste kasuks. Võidukad olid Henri Hiiemäe, Lauri Ülenurm, Sten Saaremäe ja Kuldar Nei ning kõik võidud saavutati läbi vastaste alistamise.

Ron-Andro SELTER (Eesti) vs Adomas Alanas RAZMA (Leedu)️

Adomas Alanas Razma (18) on neljakordne Leedu meister ja kahekordne Baltimaade meister. Leedu võitleja on võistelnud ka väljaspool oma spordiala piire nii kikkpoksis kui ka Brasiilia jiu-jitsus, tulles viimases kahel korral koguni Leedu meistriks. Vaatamata noorele eale on Razma pidanud juba muljetavaldavad 68 matši, neist 20 noorteklassis (15 võitu ja 5 kaotust) ning 48 täiskasvanute klassis (33 võitu ja 15 kaotust), kus on lubatud ka löögid pähe. Võitlusstiililt on Razma vabavõitleja, kes suudab matši dikteerida nii löögivahetustes kui ma maadluses.

Ron-Andro Selter (17) on maailmameistrivõistluste pronks (U18: 2022). Matše on noor tartlane pidanud 42 - neist noorteklassis 36 (30 võitu ja 6 kaotust) ning täiskasvanutes 6 (6 võitu). 11-aastaselt vabavõitluse treeningutega alustanud mehel on tiitleid veelgi: 4x Eesti meister, 2x Baltimaade meister, Iirimaa meister ja Leedu meister. Kuigi suurem osa Selteri võitudest on tulnud läbi tugeva ja tehnilise maadluse ja alistuste, on võitude rivis ka nokaute, mis tulnud täpsetest tabamustest nii kehasse kui ka pähe.

* Huvitav fakt: tegemist on meeste neljanda omavahelise lahinguga: kui esimese noortereeglite järgi peetud matši võitis Razma, siis kaks järgnevat (üks noorte ja üks täiskasvanute reeglitega) on võitnud Selter. Kõik kolm lahingut on olnud aga väga pingelised ja tasavägised. Ühtlasi on tegemist ühtede noorimate sportlastega, kes Raju ajaloos õhtusel peakaardil võistelnud. Meeste kogemustepagas ja tulemused-tiitlid aga näitavad, et võimalus on auga välja teenitud.

Rene LAI (Eesti) vs Siim VILJUS️ (Eesti)