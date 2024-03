Lionel Messi on tähtsam kui EM-ile jõudmine? Soome koondise peatreener: olin üllatunud, pettunud ja ärritunud

Nimelt teatas Soome koondise ääreründaja Robert Taylor, et ei kavatse meeskonda play-off’is aidata ning jääb hoopis koduklubi Miami Interi juurde, kes kohtub laupäeval endise Joel Lindpere tööandja New York Red Bullsiga.

„Lähtekoht on see, et väärtustan mängijaid, kes tahavad koondisele pühenduda ja oma riiki esindada. Taylor mõtles oma otsuse üle pikalt ja põhjalikult. Kas see mõjutab tema kaasamist tulevikus? Ma pole sellele isegi mõelnud. Minu fookus on hetkel ainult eesootavatel mängudel,“ lisas ta.