DELFI VARSSAVIS | Konstantin Vassiljev: ühes mängus on kõik võimalik ja unistusi ei saa meilt keegi röövida

„Koos oldud päevadel pole olnud märke enesekindluse puudusest ja noored mängijad tahavad ennast tõestada,“ lausus koondise kapten Konstantin Vassiljev päev enne matši. „Igapäevaselt tegutsevad Poola jalgpallurid paremal tasemel ja nende individuaalsed sooritused võivad otsustada kohtumisi. Meie jõud on meeskonnamängus – peame koos tegutsema ja unistama. Ka väljaku kõrvale jäävad mängijad peavad moodustama ühtse tervikuna hingava organismi, sest see pole isiklike ambitsioonide koht. Kui keegi läheb väljakule kaheks minutiks, siis need on kõige tähtsamad kaks minutit.“