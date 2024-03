DELFI VARSSAVIS | Karjääris kolme eestlast juhendanud Poola peatreener: mul on neist kõigist head mälestused

Euroopa meistrivõistluste valiktsükkel läks Poolal aia taha, sest nad said E-alagrupis Albaania ja Tšehhi järel ning napilt Moldova ees kolmanda koha. Sealjuures ei suutnud poolakad Moldovat üle mängida kodus ega võõrsil. Alates hilissügisest juhendab Poolat aga 51-aastane peatreener Michał Probierz, kelle käe all varasemalt mängis Krakówi Wisłas Sergei Pareiko, Białystoki Jagiellonias Konstantin Vassiljev ja Cracovias Sergei Zenjov.

„Vassiljeviga olen hiljem olnud pidevalt ühenduses ja rääkinud temaga telefonitsi. Mul on temast ainult head mälestused ja hindan teda inimesena väga, sest ta on suurepärane kutt. Jalgpallur oled osa päevast, aga inimene kogu aeg. Mäletan Craciova ajast Sergeid ja Wislas juhendasin Sergei Pareikot. Mul on neist kõigist head mälestused,“ rääkis Poola koondise juhendaja.