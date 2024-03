Soome parim discgolfimängija: USA profituuri saab võrrelda NHL-iga

Anttila tunnistas Yle-le antud intervjuus, et on sihtinud karjääri esimest esikohta juba mitu aastat. Ta oli sellele lähedal ka nädal varem, kui saavutas Waco Openil teise koha, kaotades võitjale vaid ühe viskega.

„Väga hea tunne oli võit lõpuks kätte saada. See on olnud mu pikaajaline eesmärk, mida pole julgenud isegi kõva häälega välja öelda. Olen selle nimel palju tööd teinud,“ rääkis Anttila.

Soome kettagolfar loodab, et tema võit aitab kaasa spordiala populariseerimisele. „Usun, et paljud on aru saanud, et discgolf ei ole ammu enam mingi naljaasi. Seda mängitakse väga tõsiselt ja see on paljudele elukutse. Selle spordialaga saab väga hästi ära elada,“ jätkas Anttila.