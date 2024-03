Taani kultuuriminister soovitab venelased Counter Strike’i suurvõistluselt minema lüüa

Esimesed probleemid tekkisid juba turniiri eel

Hoolimata mõne mängija visaavalduse tagasilükkamisest soovivad mitmed Taani populaarseimad parteid Venemaa sportlastele viisatingimuste karmistamist. Taani sisserände- ja integratsiooniminister Kaare Dyvbad Bek nendib aga, et on oluline, et Euroopa Liit käituks küsimuses ühtselt.

Tulevased turniirid on ohus

Kuna turniir on juba käimas, on praegu muutuseid raske oodata ning turniiri favoriidid Team Spirit ja teised venelaste esindusega meeskonnad võivad võistluse tõenäoliselt rahulikult lõpuni mängida, kuid nii kindel pole seis teiste Taani pealinna planeeritud e-spordi võistlustega.

Septembris peaks Kopenhaagenis toimuma järjekordne S-kategooria Counter-Strike’i turniir „BLAST Premier Fall Finals“ ning Dota 2 meistrivõistlused, mis on tuntud kui „The International“ peaksid aset leidma samal areenil, kus parasjagu toimuv Major. Mõlemal mängul on suur kogus Vene mängijaid ja fänne, kellest turniiri korraldajad tõenäoliselt ilma ei taha jääda. Kui Taani teeb järgmise poole aasta jooksul samme, mis raskendavad venelaste sissepääsu riiki, on võimalik, et turniiride korraldajad on sunnitud toimumiskohta või formaati muutma.