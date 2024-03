Poola koondise särgi vaid mänguks Eestiga selga tõmmanud endine ründaja: mäletan seda elu lõpuni

Homse Poola - Eesti EM-valiksarja play-off matši eel on väljaanne sport.fakt.pl intervjueerinud 48-aastast Grzegorz Piechnat. Endine ründaja on Poola kõrgliigas 36 mänguga löönud muljetavaldavad 21 väravat ning olnud sajaprotsendiliselt resultatiivne ka koondise särgis. Olgugi, et tema koondisekarjäär jäigi vaid ühe mängu pikkuseks.

16. november 2005. Maavõistlusmäng Eestiga. Lõpptulemus 3:1 poolakatele. Väravad: 7. Mariusz Lewandowski, 58. Sebastian Mila, 87. Grzegorz Piechna - 68. Ingemar Teever.

2005/2006 hooaja Ekstraklasa parim väravakütt Piechna: „See mäng on üks mu ägedamaid mälestusi kogu karjäärist. Mängisin Poola koondise eest fännidega täidetud tribüünide ees. Ühtlasi toimus see mäng Ostrowiec Świętokrzyskis, kust ma pärit olen. Olen uhke, mis me selles mängus saavutasime. Selle mängu särk on üks mu väärtuslikumaid suveniire - see on mul tänaseni alles.“

Piechna meenutas, et jagas riietusruumi 2000-ndate aastate parimate Poola vutimeestega. „Riietusruum võttis mind väga hästi vastu. Seal olid suured kujud: Wojtek Kowalewski, Sebastian Mila, Przemek Kaźmierczak, Mariusz Lewandowski, Paweł Brożek ja Jurek Dudek. Tore, et sain selliste meestega mängida,“ lisas ta.

Mänguks Eestiga Piechna Poolale hõlpu ei ennusta: „Sellest ei tule kerge mäng. Kui me pead püsti hoiame, siis me võidame.“

Tänapäeval juhib Piechna pereäri ja tegeleb kivisöe veoga. „Nädalavahetuseti löön ka veel palli. Tervis on mul hea ning see on kõige tähtsam,“ ütles ta.

Poola - Eesti play-off kohtumises Varssavis, mille võitja kohtub 26. märtsil võõrsil Soome või Walesiga, pannakse pall mängu homme kell 21.45. Delfist ja Eesti Päevalehest on alates tänasest Poolas kohapeal reporter Eigo Kaljurand ja fotograaf Ilmar Saabas.