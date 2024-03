TÄNA DELFI TV-s | TalTech võõrustab elu ja surma peale mängus Tartu Ülikooli

„TalTech on mitu võitu järjest saanud ja tundub, et Gregor Kuuba lisandumisega on neil üks käik juures ja rollid kuidagi paremini paika loksunud. Oma kodusaalis tahavad nad palju visata ja väiksemat koosseisu ära kasutada. Meil tuleb üles leida rünnaku voolavus, et hooaja tähtsaimaks faasiks kindlus saada. Tabeliseisu mõttes ei ole palju mängus, aga tegemist on ülikoolide põhimõttelise vastasseisuga ja tahame kindlasti hea tundega play-off´ile vastu minna. TalTech on kõvasti vaeva näinud, et saal täis pakkida, aga et kohal peaks olema ka omajagu Tartu fänne, siis loodame, et see kõik annab kokku ühe ägeda korvpalliõhtu, millega põhiturniir lõpusirgele juhatada,“ mõtiskles ta.