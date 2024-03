Briti ultrasportlane võttis ette hullu väljakutse, mis teeb silmad ette ka Rait Ratasepale

Kui jagada Cooki läbitud distants päevade vahel ära, siis on britt jooksnud iga 24 tunniga keskmiselt 45 kilomeetrit, mis on rohkem kui täispikk maraton. Ultrasportlase eesmärk on jõuda Tuneesiasse Ras ben Sakkasse, Aafrika mandri põhjapoolseimasse punkti, umbes kolme nädala pärast 7. aprillil. Enne seda on tal vaja läbida veel umbes tuhat kilomeetrit.