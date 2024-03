JYP-il lõppes õuduste hooaeg. Vaimses augus käinud Robert Rooba otsib Euroopast uut väljakutset

Eelmisel neljapäeval tegi JYP-i kodulehel avaliku pöördumise klubi juhatuse esimees Jukka Seppänen, kes tunnistas et lõpptulemus - eesmärk oli lõpetada põhihooaeg kuue parema seas, kuid jäädi 15 meeskonna seas 13. kohale - oli kõikide mõõdikute järgi läbikukkumine. Ta tunnistas, et vahetult enne jõule toimunud pea- ja abitreeneri vahetus, mis tuli avalikkusele suure üllatusena, oli tema isiklik möödalask.

„Põhjuseid, miks hooaeg kiiva kiskus, oli nii palju, et neid võikski jääda ette lugema. Kõige tähtsam oli see, et klubi juhtkond ja treenerid ei leidnud ühist nägemist, kuidas meeskond peaks mängima ja võitma. See kulmineerus treenerite vahetusega. Puhtalt tulemustele otsa vaadates võib öelda, et see vahetus ei õnnestunud,“ vaatas Rooba toimunule tagasi.