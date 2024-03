Poola spordileht: Eesti areneb, aga jalgpall seisab. Tribüünid on tühjad ja koondise kapten 39-aastane

Eesti koondisel seisab ülehomme ees ülioluline EMi play-offi mäng võõrsil Poolaga. Paari võitja saab võimaluse mängida kas Walesi või Soomega tänavuse EM-finaalturniiri pileti eest.

Przeglad Sportowy tegi tähtsa matši eel Eestist ja Eesti koondisest ülevaate. Poolakate artikli pealkiri kõlab: „Eesti areneb, jalgpall seisab. Tribüünid on tühjad ja koondise kapten on 39-aastane.“

Spordileht kirjutab, et Eesti suurima jalgpalliareeni - A. Le Coq Arena - mahutavus on umbes sama, mis Krakowi Cracovia klubi kodustaadionil, kuhu mahub ligi 15 000 pealtvaatajat.

„Eesti liigamängude keskmine külastatavus ei ületa 400 pealtvaataja piiri. Selline on jalgpalli reaalsus Eestis,“ seisab ajalehe tutvustuses. „Jalgpalli struktuurid on siin endiselt möödunud sajandist, tunnistab kohaliku alaliidu president. Ja üks ajakirjanikest süüdistab selles... NSV Liitu.“

Võrdluseks tuuakse, et Varssavi Narodowy staadion, kus eestlasi võõrustatakse, mahutab 56 800 pealtvaatajat ja see on eelseisvaks play-offiks sisuliselt välja müüdud.

Eesti riigi areng saab samal ajal poolakatelt kiita.

„Eesti võimud võiksid julgelt muuta riigi nime „E-stoniaks“ - kogu riik on kaetud võrgustikuga, tänu millele on internet peaaegu kõikjal kättesaadav. 2005. aastal võttis Eesti esimese riigina maailmas kõikidel valimistel kasutusele e-hääletuse. Wall Street Journali andmetel on see riik, kus elaniku kohta on kõige rohkem idufirmasid. Kui oled kunagi Skype’i või Bolti kasutanud, siis tasub teada, et tegemist on Eesti programmeerijate loodud ettevõtetega,“ kirjutab ajaleht.

Eesti kapten 39-aastane

Eesti jalgpallikoondise juurde tagasi tulles avaldatakse imestust, et meeskonna kapteniks on endiselt juba 39-aastane Konstantin Vassiljev, kes on pikalt mänginud ka Poolas.

Vassiljev esindas aastatel 2014–15 ja 2017-18 Poola kõrgliigaklubi Gliwice Piasti ning mängis 2015-17 Białystoki Jagiellonias.